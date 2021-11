La sosta per le Nazionali divide i calciatori del Napoli

Dopo l’ultima giornata delle qualificazioni ai mondiali FIFA in Qatar, che avranno luogo il prossimo anno, ancora nessuno dei calciatori del Napoli è riuscito a staccare il pass per la grande competizione che ogni quattro anni prende tutte le luci dei riflettori.

I delusi tra gli uomini di Spalletti

Non c’è dubbio che tra gli uomini a disposizione di Luciano Spalletti i più delusi siano gli italiani Lorenzo Insigne, Giovanni Di Lorenzo e Alex Meret, i quali hanno sofferto pochi giorni fa, la terribile onta della mancata qualificazione dopo lo scialbo pareggio per 0-0 a Belfast contro l’Irlanda del Nord. Non essere riusciti a ottenere la qualificazione diretta ai mondiali da campioni d’Europa è sicuramente una delusione importante per gli azzurri, i quali pagano una grande stanchezza fisica e mentale, con Insigne che è apparso come uno di quelli meno in forma in assoluto. Il capitano del Napoli dovrà prima riprendersi del tutto, per poter trascinare i suoi in una fase caldissima di una stagione importante e dovrà farlo al più presto.

Un altro dei calciatori azzurri che ha fatto registrare ultimamente prestazioni sotto la media è quell’Hirving Lozano che in patria è sempre titolare, ma che ha visto il suo Messico venire battuto sul campo prima dagli Stati Uniti e poi incredibilmente anche dal Canada. Poco reattivo e ancora apparentemente non al meglio della condizione fisica, il messicano sarà un altro di quei giocatori che Spalletti dovrà recuperare sotto ogni punto di vista, se vorrà mettere punti in cascina per una lotta allo Scudetto, nella quale in questo momento gli azzurri sembrano essere la squadra con più probabilità di vittoria da quanto si evince dalle ultime scommesse sullo sport attualmente disponibili online, seguiti dal Milan di Stefano Pioli e dall’Inter di Simone Inzaghi.

I soddisfatti

Chi arriverà galvanizzato dall’ultimo turno di qualificazioni mondiali è sicuramente Victor Osimhen, che con la sua Nigeria ha vinto il girone C della zona africana e si presenterà dunque a marzo come una delle squadre da battere negli spareggi finali del continente. Sempre in Africa sorridono Anguisa, Koulibaly e Ounas, i quali hanno conquistato il primo posto dei loro rispettivi gironi con Camerun, Senegal e Algeria, che sono tra l’altro le grandi candidate alla vittoria nella prossima coppa d’Africa che si giocherà a gennaio e che purtroppo li allontanerà dagli impegni con la squadra azzurra per un bel po’, creando non pochi grattacapi a Spalletti, il quale dovrà trovare soluzioni specifiche al riguardo. Si tratta, infatti, soprattutto nel caso di Osimhen, Anguissa e Koulibaly, di tre elementi praticamente insostituibili e che hanno contribuito nettamente all’ottimo inizio del Napoli quest’anno.

A dover fare ancora a botte per un posto in Qatar ci saranno Eljif Elmas e Piotr Zielinski, i quali hanno ottenuto il secondo posto del girone con la Macedonia del Nord e la Polonia, le quali si giocheranno così uno slot ai mondiali come squadra non testa di serie agli spinosi spareggi della prossima primavera. L’unico napoletano ad aver già staccato il biglietto per il Qatar è dunque Dries Mertens, che seppure ultimamente poco protagonista ha vinto il girone di qualificazione con il suo Belgio e giocherà con ogni probabilità il suo ultimo mondiale negli Emirati.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati