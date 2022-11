Krol: “Kim può diventare il miglior difensore in Serie A, ma può crescere ancora”

Nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Ruud Krol. L’ex difensore azzurro ha parlato di Kim che in questa prima stagione in Serie A con il Napoli sta sorprendendo.

“Mi aspetto un’Olanda competitiva, ma dovrà vincere contro il Senegal che gioca bene. Quasi tutti i giocatori giocano in Europa, hanno giocatori come Koulibaly e penso vogliano fare una bella prestazione contro l’Olanda”.

Sulla partita Qatar-Ecuador

“Ieri la partita di apertura dei Mondiali non ha mi ha entusiasmato. Spero che nelle partite di oggi ci sia più qualità”.

Su Kim

“Kim per me si è ben integrato nel Napoli. È un difensore giovane, arriva da un campionato diverso come quello turco, ci può stare che faccia un errore come quello contro l’Udinese, ma io vedo che sta crescendo molto nel Napoli e secondo me può cresce molto di più e diventare tra i più forti in Italia. Anche Osimhen può sbagliare dei gol dopo che ne ha fatti tanto. È normale che l’errore che ha fatto nell’ultima partita non lo deve fare, ma ci può stare”.

