Koulibaly: “Il Napoli può tornare ai livelli dello scorso anno. Sul mio ritorno…”

Kalidou Koulibaly ha parlato ai microfoni di Sportmediaset soffermandosi anche sulla situazione in casa Napoli:

“Un sogno giocare in Premier ma non è andata come volevo, non hanno visto il Koulibaly di Napoli. Ma accanto a Thiago Silva sono cresciuto, ho imparato tante cose soprattutto sui miei limiti. Il Napoli ha vinto lo scudetto senza di me, forse era scritto nel destino. Forse in Premier avrei avuto bisogno di tempo per dimostrare, ora sono felice in Arabia.

La favorita per lo scudetto? Le squadre si sono rinforzate, Milan, Inter e Juve soprattutto. Il Napoli anche, ma i tifosi non credono possa accadere, per me il Napoli può tornare i livelli dell’anno scorso e io tifo per loro. Amo la città e quei colori.

Tornare in azzurro? Vedremo… (ride, ndr)”.

