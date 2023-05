Lo riferiscono i colleghi di Kiss Kiss Napoli annunciando il rientro del Napoli non a Capodichino ma in provincia di Caserta

“Il Napoli non è ancora arrivato a Ronchi dei Legionari e dovrebbe atterrare all’aeroporto militare di Grazzanise che sarà blindatissimo”. Lo riferiscono i colleghi di Kiss Kiss Napoli annunciando il rientro del Napoli non a Capodichino ma in provincia di Caserta. Valter De Maggio ha aggiunto:

“Neppure i calciatori sanno dove arrivi l’aereo per motivi di ordine pubblico”.

