Kim ai saluti: Ecco il nome in pole per sostituirlo

Con l’addio di Kim e il suo trasferimento in Baviera ormai ad un passo, il Napoli è alla ricerca di un innesto difensivo e di un sostituto del sudcoreano. Il Bayern Monaco, difatti, pagherà presto la clausola rescissoria e si assicurerà le prestazioni del calciatore. Per questo motivo e non solo, il presidente De Laurentiis ha attenzionato alcuni profili interessanti, ma il prescelto sarebbe Itakura del Borussia M’Gladbach. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss, il centrale giapponese, difatti, piace tanto al club azzurro, il quale sarebbe pronto all’affondo per sostituire il partente Kim. Interessa anche Max Kilman, anche se la valutazione dei Wolves per il difensore inglese è piuttosto elevata.

