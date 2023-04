Juventus – Napoli 0–1, LE PAGELLE: Raspadori fa volare gli azzurri…verso il sogno nel cuore!

Il big match all’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli si conclude con la meritata vittoria degli azzurri per 1-0. Decide Raspadori in pieno recupero e ammutolisce il pubblico bianconero sugli spalti e dietro ai microfoni delle TV.

Con questo risultato il Napoli vola sempre più alto in vetta alla classifica e potrebbe essere Campione d’Italia già alla prossima: con 3 punti contro la Salernitana e una Lazio senza 3 punti contro l’Inter, sarebbe Scudetto.

Juventus – Napoli, le pagelle: I voti degli azzurri

MERET 6,5

Concentrato, sicuro e gioca bene anche con i piedi. Non si fa sorprendere da un bolide di Cuadrado. Bravo a gestire il traffico, anche nelle situazioni più complicate.

DI LORENZO 7

Il capitano tiene bene la posizione e nella sfida con Kostic ne esce vincitore. Nella fase offensiva riesce sempre a sovrapporsi con il tempo giusto. Ormai è una certezza assoluta per tutti, dentro e fuori dal campo

KIM 7

Un muro. Perfetto nelle chiusure equando c’è da impostare, sa quello che deve fare. Statuario.

JUAN JESUS 6,5

Spalletti lo schiera titolare e lui non delude e si fa trovare prontissimo. Ottima la prova sotto l’aspetto fisico, tecnico e tattico. Non concede niente a nessuno degli avversari.

OLIVERA 6,5

Cuadrado non è un cliente facile ma lui lo tiene a bada benissimo. Bravo in un paio di occasioni, ad evitare guai, come sul colpo di testa di Milik nel primo tempo. Astuto.

ANGUISSA 6,5

Più lucido rispetto alle ultime prestazioni e fa un grande lavoro in mezzo al campo. Cerca sempre di accelerare i tempi di gioco per provare a prendere in contropiede i bianconeri.

LOBOTKA 7

Per limitarlo Allegri gli piazza una gabbia con Locatelli e Soule ma senza alcun successo perchè, il regista azzurro, ha qualità e bravura nel far girare il pallone fuori dal comune. Non perde mai la testa, riesce sempre a fare la scelta giusta ed intercetta una infinità di palloni potenzialmente pericolosi. Il faro del centrocampo azzurro (48′ st Rrahmani sv).

NDOMBELE 6

Parte benissimo, mettendo in crisi la difesa bianconera. Con il passare del tempo si accontenta di tenere la posizione. (23′ st Zielinski 6: porta freschezza in mezzo al campo ed entra nell’azione del gol).

LOZANO 5,5

Non riesce quasi mai ad accendersi come vorrebbe. Non sfrutta le (poche) occasioni che ha per far male alla retroguardia della Vecchia Signora. Sbaglia quando dopo uno slalom non serve Kvara solo in area e preferisce tirare.

(23′ st Elmas 6,5: Entra bene e si fa sentire nelle due fasi. Splendida la pennellata che vale il gol di Raspadori. Vero jolly).

OSIMHEN 6,5

Non segna ma tiene a bada l’intera difesa bianconera. E’ un leone in gabbia e lotta su ogni pallone come fosse la sua unica ragione di vita.

KVARATSKHELIA 6,5

Come sempre, è in continuo movimento. Prova in ogni modo a scardinare la difesa della Juventus ma il colpo di genio non gli riesce.

(41′ st Raspadori 7: Si fa trovare pronto al momento giusto e fa un gran gol, quello che vale la vittoria all’Allianz Stadium. Uomo partita).

SPALLETTI 6,5

Imposta molto bene il match, soprattutto nel secondo tempo, quando la superiorità del Napoli emerge in maniera evidente. Una vittoria che vale doppio per tanti motivi e certifica come il Napoli sia una squadra dalle mille risorse. In panchina c’è tanta qualità e lui la sfrutta pienamente con i cambi negli ultimi minuti.

