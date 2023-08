Juan Jesus: “Vincere a Napoli non è una rivincita! Ho avuto due maestri. Ecco come è nato BatJuan”

La SSC Napoli è protagonista del nuovo numero di GQ Italia. La rivista mette gli azzurri in prima pagina e titola: “Perché il Napoli è la squadra da battere adesso“, proponendo alcune interviste ad alcuni dei protagonisti della squadra: Giovanni Di Lorenzo, Juan Jesus, Andrè–Frank Zambo Anguissa e Alex Meret.

Intervistato da GQ Italia nell’ambito di un lungo approfondimento sul Napoli, il difensore azzurro Juan Jesus ha parlato della vittoria dello Scudetto:

“Vincere qui è stato bellissimo, ma per me non è stata una rivincita. Sono in Serie A da tanto, ho sempre lottato per le prime posizioni, ho giocato la semifinale di Champions. Ho avuto anche momenti difficili, perché oggi il mondo del calcio è brutale: giochi bene e allora sei bravo, giochi male e allora non servi più.

Io però ho sempre lavorato con grande serietà, ed è un approccio che voglio trasmettere ai giovani, come hanno fatto con me i miei maestri, Iván Córdoba e Walter Samuel. L’età conta, ma conta soprattutto la capacità di essere disponibili. E io cerco di esserlo con tutti, con i compagni, il mister, la società. Appena posso aiuto chi è in difficoltà, cerco di dargli lucidità quando è difficile essere lucidi, provo a spiegargli cosa dire e cosa non dire. L’esperienza che accumuli durante la carriera serve a capire certe cose. E io voglio trasmettere agli altri quello che ho imparato: mi sembra giusto”.

Su BatJuan

“È nato tutto per gioco. Un mio amico ha molta fantasia nell’inventare soprannomi: l’aveva fatto già a Milano e a Roma, ma a Napoli non l’avevamo ancora trovato. Fino a quando, nella scorsa stagione, ho segnato contro il Bologna in una gara di campionato. Quel giorno indossavamo la maglia di Halloween, c’erano disegnati dei pipistrelli e allora sono diventato BatJuan. Ci siamo accorti che funzionava, infatti continuano a chiamarmi così. Ne sono contento, a me Batman è sempre piaciuto: è un supereroe umano, non ha poteri soprannaturali e combatte il crimine prima con la mente e poi con il corpo”.

