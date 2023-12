Inter, Inzaghi in conferenza: “Il Napoli ci ha messo in difficoltà. Proteste sul gol? Rivedrò le immagini”

Dopo il match vinto contro il Napoli per 3 a 0, l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha risposto alle domande della stampa, nella sala conferenze dello Stadio Diego Armando Maradona.

La conferenza stampa di Inzaghi:

“Ottima gara, bravi i ragazzi fino alla fine. All’inizio il Napoli ci ha messo in difficoltà. Sono soddisfatto della prestazione contro un’ottima squadra che è campione d’Italia non a caso“.

Sugli infortuni:

“De Vrij aveva giocato anche con la nazionale ed era attenzionato. Su Dumfries dobbiamo capire se è una fitta o un crampo. Sono cose che accadono con i tanti impegni. Dobbiamo vedere di recuperare Bastoni e Pavard, in quel reparto abbiamo difficoltà“.

Nella lotta scudetto c’è ancora col Napoli?

“Assolutamente sì, sappiamo che il percorso è lungo e pieno di insidie. Tutte le squadre hanno fatto punti, dobbiamo guardare le prossime gare, è una vittoria importante. Siamo contenti, vincere qui a Napoli non è semplice. Grande pubblico, ottimi giocatori, giusto festeggiare con i nostri tifosi a fine gara“.

Il Napoli ha protestato sul primo gol.

“Non ho rivisto nulla, ho chiesto il motivo delle proteste ai miei sul primo gol e hanno detto che hanno visto bene in campo. Riguarderò le immagini. Devo fare i complimenti al Napoli per quanto fatto anche quest’anno, gli auguro di fare un bel cammino in Champions e poi ognuno andrà per la sua strada“.

