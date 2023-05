Il sindaco di Varese: “L’Italia deve unirsi e celebrare il Napoli…”

Il sindaco di Varese interviene a Kiss Kiss Napoli nuovamente sui festeggiamenti azzurri a Varese

Il sindaco di Varese Davide Galimberti si è espresso ai microfoni di Kiss Kiss Napoli sulle discriminazione della sua città circa i festeggiamenti degli azzurri.

Di seguito le dichiarazioni del primo cittadino di Varese a Kiss Kiss Napoli:

“Episodi non belli, fortunatamente circoscritti a poche persone. Lo striscione sul balcone è un messaggio per la città: si segue e si celebra il successo della squadra della propria città, ma anche delle altre. Molti cittadini e tifosi hanno apprezzato il gesto e siamo molto contenti di ciò. Credo che in questi momenti debba prevalere il senso civico e chi di dovere deve occuparsi di questi gesti.

Non garantire i festeggiamenti ad altri tifosi è proprio una questione di educazione civica. I gruppi che scendono in piazza per isolare questi eventi non sono corretti e sfortunatamente dinamiche anomale come queste sono accadute anche in altre città.

Sono convinto che per lo scudetto di Serie A di calcio, dopo le sfide tra le varie squadre, le città devono unirsi e rispettare la squadra vincitrice. Quando una squadra vince, tutta la nazione deve unirsi per celebrare la vincitrice soprattutto per una città bella come Napoli. Mi fa piacere che questo gesto di educazione civica sia stato ben accolto e supportato sia dai cittadini di Varese e di Napoli“.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati