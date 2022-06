Il Ribelle Fabian

Articolo di Giovanni Chiaravalle

Quel che sembrava un temporale estivo, impetuoso ma passeggero, è a tutti gli effetti un gennaio freddo e duro.

Alla lunga lista degli scontenti, i partenti e gli indesiderati, si aggiunge quel talento cristallino di Fabian Ruiz.

“Non intendo rinnovare” chiaro come acqua di ruscello.

A leggere i secchi numeri Fabian quest’anno c’è stato. 38 presenze tra campionato, Europa League e coppa Italia. 7 gol e 5 assist totali.

Troppo poco? Abbastanza?

Fabian Ruiz è Fabian Ruiz ed è un uomo scontento, mal adoperato dal toscano Spalletti.

Arrivato a Napoli nell’estate del 2019,dal Betis Siviglia, promessa del calcio spagnolo ed internazionale, scommessa azzeccata del silenziosissimo Giuntoli, Fabian oggi vale circa 55 milioni e a ben vedere il panorama dei centrocampisti dal piede buono, la visione a testa alta e la precisione del sinistro, li vale tutti.

Eppure è un uomo scontento, a Napoli.

Lo è insieme a Politano ed in buona compagnia di almeno altri tre o quattro nomi importanti.

Perché è scontento Fabian? Perché non rinnova?

Il 26 enne di Los Palacios y Villafranca che idee ha per il futuro?

Certamente non quelle del Napoli. Certamente non quelle di de Laurentis e della sua politica di ridimensionamento.

15 presenze tra le furie rosse di Luis Enrique e quasi certo del mondiale di Qatar 2022, sono solo l’ultimo dei dati di un curriculum di spessore.

Fabian vuole giocare, contare e vincere.

Lo stesso dicesi per Politano. Presenze, rendimento e considerazione.

Il Napoli non è più appetibile come 5 anni fa e certamente Spalletti non è Gattuso. Giochi diversi per uomini diversi.

Ora c’è da porsi un quesito stringente.

Può la Ssc Napoli perdere Fabian? Può consentirsi di tenerlo un intero anno fuori rosa?

Risposte complesse da trovare.

Fabian è scontento e probabilmente ha compreso che un ciclo si è chiuso.

Il Napoli deve riflettere.

Non si tratta di un temporale estivo piuttosto un inverno rigido.

C’è da rifare squadra e Idea e senza una idea chiara la squadra non nasce.

Se per Politano, Mertens, Insigne, c’è una possibilità di sostituti già in casa e comunque reperibili, per Fabian il discorso è evidentemente diverso.

Non ci sono molti Fabian Ruiz in giro per l’ Europa.

È un inverno quello in casa Napoli ed al presidente non basta un ombrello.

Non basta parlar di vil denaro o di vista magnifica da Posillipo.

Qui c’è un fuggi fuggi e servono risposte da Champions.

Napoli non è Frittole (cit. TROISI)

