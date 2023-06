Il Napoli valuta tre profili per il dopo Kim: c’è un difensore del Liverpool

Gli azzurri valutano diversi profili dopo l’imminente partenza del centrale sud-coreano con direzione Bundes. Un nuovo nome per la retroguardia fa sognare i tifosi partenopei

Il Napoli dopo aver scelto la guida tecnica per la prossima stagione, sta iniziando ad allestire la rosa che dovrà difendere il tricolore. Con Kim ormai certo di andar via in direzione Bayern Monaco, ecco che si susseguono le voci sui possibili sostituti. Di seguito ecco quanto dichiarato al riguardo dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Con Kim ormai certo di lasciare e di accasarsi al Bayern, ecco che inizia il toto nomi per il possibile sostituto del sud-coreano. Se Itakura è un profilo ormai seguito da tempo, dall’Inghilterra arrivano interessanti voci di mercato. Il mirino del Napoli cade difatti su Konate, centrale francese del Liverpool e su Koch, appena retrocesso in Championship con il Leeds”.

