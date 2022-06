Il Napoli va forte anche in Under 21. Bene Gaetano e Zanoli

Articolo di Giovanni Chiaravalle

90 minuti di buon calcio a Differdange (Lussemburgo) per gli uomini di mister Nicolato. Partita a senso unico per gli Azzurrini nel percorso verso gli Europei di categoria. 3 punti e testa della classifica nel girone F.

Ottime le indicazioni in casa Napoli. Gianluca Gaetano firma il suo primo gol in nazionale Under 21 a margine di una ottima prestazione personale e di squadra.

Il livello degli avversari è modesto e questo consente al giovane talento napoletano di gestirsi e gestire.

Reduce dall’impresa con la Cremonese di Pecchia, passato di recente al Parma, il centrocampista azzurro sembra pronto per partire nella lista dei convocati per il ritiro estivo con Spalletti. Arrivato per Gaetano il tempo delle valutazioni da adulto. Tempo di comprendere il futuro di che pasta si compone.

Per la cronaca il gol con il Lussemburgo al 54′ del secondo tempo è di fattura fine come spesso durante la stagione si è visto.

Poca cosa il Lussemburgo ma ottima la personalità di Gaetano. Movenze da interprete sicuro. La nazionale da stimoli e fiducia. Aspetti più che essenziali per la crescita del giovane napoletano che da queste occasioni ha bisogno di trarre ogni minima scintilla di sviluppo tecnico e psicologico. Piedi buoni, buona visione, ottima tecnica, ci auguriamo abbia quel passo da grande club.

Nel pomeriggio lussemburghese esordio per l’altro pezzo pregiato “napoletano”. Quel Zanoli già visto a Bergamo e a spezzoni nella stagione appena trascorsa. Sicuro e pulito.

Per lui si prospetta una valutazione in estate che gli possa garantire un buon numero di presenze.

Entrato al 60′ per Cambiaso, ha occupato la fascia destra di competenza nella difesa a 4 di Nicolato.

Giovani napoletani crescono e spingono. Serve fiducia.

