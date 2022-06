Il Napoli sui banchi di scuola

Maggio è il mese delle rose, Giugno dei gambi pieni di spine. Utilizziamolo per inoltrarci in una riflessione di carattere psicologico-aziendale.

È di questi giorni uno studio di primissimo livello riportato in un articolo del sole 24 ore. Il World Economic Forum tenutosi quest’anno a Davos sentenzia quanto segue. Il Benessere psicologico in azienda è il primo fattore di sviluppo progettuale e per l’attrazione dei talenti. Chiaro e cristallino, le chiacchiere stanno a zero. Il Benessere psicologico e quindi di come si vive sul posto di lavoro è di gran lunga privilegiato rispetto al guadagno economico, le possibilità di far carriera e le prospettive future. Il Covid qualcosa ha insegnato. Il Futuro è ora e si resta dove si vive a proprio agio. Non solo. È chiarissimo secondo quanto emerge dall’incontro di Davos che il benessere psicologico è vettore di sviluppo. Matrice di vittoria sui mercati internazionali e treno che attrae talenti. Tutto davvero elementare Watson tranne che nel pallone o meglio in alcune realtà che fanno pallone e non calcio. Differenza non da poco. Differenza tra chi vince e chi arriva terzo. Le fughe dei calciatori, le beghe, gli inviti nemmeno celati a cambiare strategia, gli scontri tra Presidente ed allenatore sono solamente l’apice di un iceberg che chi scrive da tempo “denuncia”. Era solo da aspettare, i segnali di una azienda a carattere familiare non mentono. Funziona ma ha dei limiti. Crepe.

Il sole 24 ore nel pezzo a firma di Biancamaria Cavallini riporta per filo e per segno le problematiche del lavoratore da top azienda e le sue richieste.

Il calcio Napoli è una grande azienda? Il calcio Napoli ha grandi lavoratori? Il calcio Napoli è esente da problematiche di carattere psicologico-aziendale?

Perché tutti fuggono visto che come dice Aurelio a Napoli abbiamo le Meraviglie?

Cari amici calcio o cibernetica, parliamo di aziende. Aziende fatte da uomini non robots e le aziende nel 2022 non sono la Fiat degli anni 50. Oggi la Pedagogia dello Sport non è fuffa.

Caro presidente Napoli merita rispetto Competenze ed un salto culturale.

In questo Giugno spinoso ci perdoni il lettore se in mancanza di colpi di mercato ci affidiamo a fantasiose riflessioni.

Forza Napoli

