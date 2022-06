Il Luciano misterioso

A bocce ferme a mercato silenzioso, nel periodo in cui la stampa si divide tra due fazioni abbiamo tutto il tempo per lasciarci andare ad una riflessione psicologico comportamentale, conservando il tono farsesco, su alcuni aspetti della vicenda Napoli e dei mille perché che vengono a galla.

Agli effetti pratici il Napoli è arrivato terzo nell’ultimo campionato, parteciperà alla massima competizione europea e a quanto risulta è in solido attivo finanziario. Ha un presidente ventennale che pare non aver nessuna intenzione di virare altrove, una tifoseria che sebbene stanca non lesina amore e dulcis in fundo, almeno fino ad ora, un parco giocatori di primo piano.

Ed allora dove si nasconde il nemico? Dove cresce questo virus che scava la Serenità della Ssc Napoli prendendo le sembianze di Politano imbavagliato, Mertens deluso e rammaricato, Fabian nascosto, Ospina scappato e tutti gli altri che riempiono le fila degli “scioperanti”? Il presidente lo conosciamo. Non è il caso di dilungarci oltre ma di Spalletti cosa sappiamo? Cosa conosciamo del burbero Sgarbi di Certaldo? Poco forse troppo poco per poter esprimere un parere chiaro ma alcuni interrogativi ci restano. Nel rapporto con i giocatori poco o nulla entra De Laurentis ed allora se si assiste a questo fuggi fuggi non può essere che il Toscano l’uomo misterioso. La Storia e maestra di vita molto spesso si ripete. Esiste un legame tra Mertens, Politano, Icardi, Totti e De Rossi? Non lo sappiamo ma il Toscano c’era sempre e non le mandava a dire. Le sue conferenze stampa da filosofo dilettante le abbiamo viste anche a Napoli. Per carità è calcio e non fisica quantistica ma il dubbio che Luciano Spalletti non brilli per la capacità di gestire gli Uomini ci allerta stile campanello. Lo ribadiamo solo riflessioni dettate dal clima. Soltanto pseudoanalisi da bar a campagna acquisti statica e ricca di interrogativi. Sia come sia resta il quesito.

Perché dove ci sarebbe da essere allegri e fiduciosi si vive di ansia? Molto probabilmente abbiamo padre e madre in rotta di collisione.

E se per una volta ci si separasse da “buoni amici”.

Chiediamo troppo, forse.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati