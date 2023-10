Il Corriere dello Sport svela particolari importanti su Zaniolo, Fagioli e Tonali

Dopo la vittoria dell’Italia contro Malta, ci saranno giorni 2 giorni di allenamenti per la Nazionale prima di scendere nuovamente in campo contro l’Inghilterra. Ma a tenere banco è il “caso scommesse” con tre azzurri chiamanti in causa. Secondo quanto ha pubblicato e reso noto da Il Corriere dello Sport, Nicolò Fagioli, giocatore della Juventus, è pronto a patteggiare, Sandro Tonali, ex calciatore di Brescia e Milan attualmente al Newcastle, è pronto a testimoniare, mentre Nicolò Zaniolo, ex giocatore della Roma, del Galatasaray e attualmente all’Aston Villa si è chiuso nei silenzi per valutare le strategie difensive insieme ai suoi avvocati.

Saranno giorni intensi questi che precederanno la sfida all’Inghilterra e le vicende dei tre potrebbero destabilizzare l’ambiente azzurro in vista di questa delicata sfida. Sempre secondo Il Corriere dello Sport, i tre giocatori avrebbero non solo giocato ai vari siti di casinò online, ma anche scommesso svariate cifre anche su partite di Serie A e Champions League. Secondo il giornale sportivo le partite giocate potrebbero essere anche quelle appartenenti alle squadre dei tre. Se confermata questa ipotesi la situazione cambierebbe drasticamente: ovvero 4 anni di squalifica con illecito sportivo. Doveva essere una settimana intensa da punto di vista sportivo con la Nazionale, mentre a causa di questi eventi si è eclissato questo momento di importanza notevole per vicende oscure e non lineari.

