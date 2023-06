Iezzo: “Vi rivelo il futuro top player che prenderei per rimpiazzare Kim. Su Gollini…”

L’ex capitano del Napoli e allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live su Radio Marte

Gennaro Iezzo, ex capitano del Napoli e allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, condotta da Dario Sarnataro, in onda su Radio Marte. A seguire le sue principali parole.

“Come si rimpiazza Kim? Fossi il Napoli, farei di tutto per prendere Giorgio Scalvini, perché è un futuro top player: un campione dall’avvenire assicurato. Su chi punterei come numero dodici? Proverei a trattenere Pierluigi Gollini: l’accoppiata con Alex Meret assicurerebbe tranquillità e sicurezza. Sarebbe il duo perfetto. Caprile, ammesso che il Napoli lo prelevi dal Bari, è giusto che faccia esperienza andando a giocare, magari in serie A. Lo stesso dicasi per Marfella, che so che andrà via dal Napoli. A quell’età è giusto provare a giocare per farsi le ossa” .

