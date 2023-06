Iezzo: “Meret imprescindibile. Caprile? Merita di giocare in A. Audero perfetto vice”

Le parole del noto ex estremo difensore azzurro raccolte dai microfoni della radio ufficiale del club partenopeo

Gennaro Iezzo è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto ex portiere azzurro ha detto la sua sull’interesse del Napoli per Caprile e non solo. Iezzo ha sottolineato inoltre l’affidabilità di Meret.

Iezzo: “Il Napoli deve dar continuità a Meret. Gollini era il suo secondo ideale…”

“Meret per me è imprescindibile. Al Napoli non serve un giovane come Caprile che suda per conquistare la titolarità. Bisogna rispettare le gerarchie e chi è il titolare deve sentire la fiducia del club. Il Napoli aveva trovato con Gollini una riserva perfetta. Caprile deve però giocare, se il Napoli lo prende e lo cede in prestito fa una grandissima mossa di mercato. Audero? Un portiere che, ha esperienza in A, è scuola Juve ed alla Samp ha dimostrato di essere un calciatore decisivo. Potrebbe essere una buona soluzione per la retroguardia azzurra”.

