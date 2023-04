Iezzo: “É lo Scudetto della gente! Vi svelo un retroscena su Carmando e sulla C…”

Le parole del noto ex portiere azzurro ai microfoni della radio ufficiale della società partenopea a poche ore dalla festa Scudetto

Gennaro Iezzo è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto ex portiere azzurro ha ripercorso il progetto Napoli dalla Serie C sino alla vittoria del tricolore con Spalletti.

“Il Napoli ha vinto. Vi svelo un retroscena sulla promozione in A”

Lo Scudetto è il coronamento del sogno di chi non ha vissuto gli anni del grande Diego. Il progetto nasce diciannove anni fa, è lo Scudetto di chi ci ha creduto. Uno Scudetto della gente, di chi nel mondo non aspetta niente altro che poter festeggiare. La scaramanzia è superata: ormai sono tre i nostri tricolori. Ricordo quando da giovanissimo a Castellamare sventolavo la bandiera azzurra ed adesso dopo trentatré anni possiamo farlo nuovamente tutti insieme. Ricordo benissimo il 30 di aprile del 2004: abbandonammo la Serie C per arrivare alla tanto agognata B. Dopo la promozione ricordo ancora le parole di Carmando, aveva vissuto l’epoca di Diego e per lui ritornare in A era un sogno. Napoli aspetta solo di poter festeggiare ma possiamo dirlo, Napoli ha finalmente VINTO!”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati