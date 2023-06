Iezzo: “Chiunque arriverà al Napoli non stravolgerà il lavoro di Spalletti, ma…”

L’ex portiere del Napoli ha dato il suo parere tecnico sul probabile nuovo allenatore del Napoli

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli quest’oggi. Di seguito un estratto:

“Sousa? Non è un allenatore monotematico, è uno che sa cambiare e ci mette del proprio nel tentativo di trovare nuove soluzioni. A me piacciono questi tecnici qui, ma in generale dubito che qualcuno possa cambiare il calcio che stava facendo il Napoli. Ci sarà un adattamento alle idee di Spalletti… tuttavia ora capire chi sarà l’allenatore è un po’ difficile: io penso che ADL già sappia chi sarà il nuovo allenatore e non ci sia nessuna lista così fitta, però bisogna muoversi in fretta e ufficializzare. Il mercato si fa con l’allenatore e quindi è giusto iniziare a muoversi il prima possibile. Kim? Il Napoli perderà un pezzo importante se dovesse andar via. Legge bene le situazioni, copre bene le uscite dei compagni e il lungo alle spalle della linea. Bisogna trovarne due di Kim, non uno… ma sul mercato non ne vedo di così forti!”

