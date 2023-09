Graziani: “Con l’Ucraina non si può sbagliare! Grave l’errore di Donnarumma. Sulla sfida col Genoa…”

L’ex calciatore Francesco Graziani si è espresso ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sull’Italia e sul rientro dalle nazionali per gli azzurri.

“I giocatori che compongono l’attacco sono questi, la qualità è questa. Non ci sono più i Baggio e Del Piero di una volta. Non abbiamo molte alternative. Questa squadra ci può fa sognare rimanendo sempre con i piedi per terra. Tutto dipenderà dall’approccio. Se non arriviamo secondi in questo girone, l’Italia non meriterebbe nemmeno gli spareggi per l’Europeo. Non si può arrivare terzi.

Su Donnarumma

Grave l’errore contro la Macedonia. Non può posizionarsi in quel modo su una punizione. Immobile ha fatto il suo. Non siamo stati neanche molto fortunati sulle occasioni di Tonali e Politano, però se avessimo vinto nessuno avrebbe gridato allo scandalo. Con l’Ucraina bisogna concretizzare, non si può più sbagliare piuttosto segniamo con le mani.

Sulla sfida contro il Genoa

Non è facile ripetersi a certi livelli, le concorrenti sono migliorate molte. Ad oggi però è ancora il Napoli la squadra da battere. Gioca a memoria e sta bene. Lecito il passo falso contro la Lazio, ma il primo tempo degli azzurri fa ben sperare. Per i rossoblù sarà difficile fare punti contro il Napoli”.

