Grave lutto nel calcio: È morto Sinisa Mihajlovic!

L’ex calciatore di Lazio e Inter ed ex allenatore del Milan si è spento dopo un lunga malattia

Sinisa Mihajlovic è morto. L’ex calciatore ed ex allenatore se n’è andato dopo anni di dura lotta contro la leucemia mieloide.

All’età di 53 anni è morto Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore, che negli ultimi tre anni ha combattuto una dura battaglia contro la leucemia mieloide acuta.

Sinisa Mihajlovic è morto oggi a 53 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia. Ad annunciare la scomparsa dell’ex allenatore del Bologna è stata la famiglia. Mihajlovic combatteva da tre anni contro la leucemia mieloide acuta.

Aveva scoperto la sua malattia – una leucemia mieloide acuta – per caso, nel 2019, giocando a padel. In Italia ha giocato per Roma, Sampdoria, Lazio e Inter; ha allenato Bologna, Fiorentina, Sampdoria, Milan e Torino. Lascia la moglie Arianna e 5 figli.

