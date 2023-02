Glasner in conferenza: “Sconfitta meritata! A Napoli non faremo i turisti. Sull’espulsione…”

Oliver Glasner, tecnico dell’Eintracht, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza commentando la sconfitta dei tedeschi contro il Napoli in Champions.

“Siamo delusi, ma è la sconfitta è meritata. L’avvio è stato promettente, ma queste buone situazioni non hanno fruttato. Abbiamo fatto errori inutili e il Napoli si è rafforzato. Tutta la serie di calci d’angolo, l’errore sul rigore, abbiamo perso palla sull’1-0 e quasi prendiamo subito il raddoppio. Quello è stato il momento del Napoli, noi abbiamo perso autostima e, infine, l’espulsione di Kolo Muani. Hanno aspettato le loro occasioni, due o tre chance ottime e una di quelle è stata sfruttata. Tutto meritato, ma siamo a metà percorso. Non arriviamo come turisti con le bandiere bianche al Maradona. Sarà una gara difficile, perché con un gol possiamo portare l’inerzia della nostra parte. Ci proveremo con tutte le nostre forze”.

Sull’espulsione di Kolo Muani

“Dispiace per Kolo Muani. Un fallo dell’avversario su di noi e abbiamo subito un cartellino rosso quando bastava il giallo”.

Sul match

“Non si parli di sfortuna, abbiamo fatto troppo errori dovuti ad un avversario forte che ti mette sotto pressione. Non ragioniamo in maniera veloce e a questi livelli si paga. Per imparare a camminare si cade, e noi ci rialzeremo. Abbiamo avuto delle occasioni che non abbiamo concretizzato e in attacco non abbiam fatto molto. Il Napoli ha fatto le cose ottimamente, noi no perdendo tanti palloni quando ci pressavano. Forse oggi riceveremo il Premio Nobel della pace per l’attacco. Avremmo dovuto sfruttare tutte le occasioni, ma non ci siamo riusciti”.

