Gilardino: “Milan-Napoli di Champions un lustro per l’Italia. Su Spalletti…”

Oggi è il grande giorno, oggi è il giorno di Milan-Napoli, confronto valido per l’andata dei quarti di finale di Champions. Azzurri a caccia del successo, in seguito al tonfo casalingo e al poker incassato dai rossoneri. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport è intervenuto Alberto Gilardino per parlare della squadra di Spalletti e del confronto di questa sera.

Gilardino: “Mi sarebbe piaciuto essere allenato da Spalletti”

Di seguito le dichiarazioni dell’ex centravanti italiano: “Un quarto di finale tra italiane è una bella realtà, un bel segnale per il nostro calcio. Per quanto concerne i possibili protagonisti della gara, i singoli dovranno esaltarsi grazie al lavoro della squadra… e la preparazione degli allenatori lo permette. In panchina ci sono due grandi allenatori: Pioli l’ho avuto a Bologna ma conosco bene anche Spalletti, mi sarebbe piaciuto essere allenato anche da lui“.

