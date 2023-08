Gigi D’Alessio: “Vi dico il vero colpo di mercato. Su Osimhen…”

Il noto cantautore ha rilasciato alcune dichiarazioni questa mattina alla Gazzetta dello Sport, sui temi attuali

Il noto cantautore Gigi D’Alessio ha rilasciato alcune dichiarazioni questa mattina alla Gazzetta dello Sport, sui temi attuali in casa azzurra. A seguire le sue principali parole.

Spalletti è un grande amico, una brava persona e un tecnico eccezionale. Si dice sempre squadra che vince non si cambia e invece noi abbiamo già cambiato molto. Oltre a lui ha salutato anche Giuntoli ma sappiamo che la società lavora sempre a grandi livelli. L’anno scorso di questi tempi avevamo perso Mertens, Insigne, Koulibaly, Fabian Ruiz che erano ritenuti indispensabili ed eravamo rassegnati ad un anno di sofferenza. E invece abbiamo vinto con un super distacco. Vicenda Osimhen? Mi agita un po’ il sonno ma abbiamo imparato che il calcio non è più legato alla maglia ma al denaro. Gli arabi purtroppo hanno il potere dei soldi e davanti a quelli possiamo fare poco. Credo però che anche Victor voglia rimanere qui, dov’è amato come un re. Attendiamo il difensore centrale con fiducia, la società si è guadagnata nel corso degli anni un buon credito. Il colpo di mercato è aver tenuto tutti i big”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati