Giaccherini: “Luis Enrique il nome giusto per la panchina. Su Italiano…”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Emanuele Giaccherini, doppio ex di Bologna-Napoli. A seguire le sue principali parole.

“Conte? Quando sono arrivato alla Juve aveva iniziato con la difesa a 4, ma ultimamente si è basato sempre sulla difesa a 3. A prescindere dal modulo credo che sia un allenatore che sappia interpretare qualsiasi modulo. Non so se si concretizzerà, ma Conte sarebbe il top per sostituire Spalletti, è un allenatore abituato a vincere che trova una squadra che ha appena vinto lo scudetto. Credo che Luis Enrique sia un allenatore che ha un nome altisonante. Anche per la piazza potrebbe essere un nome molto forte. Io penso che Vincenzo Italiano potrebbe essere la chiave di volta del Napoli. Il suo modulo è il 4-3-3. Penso che per il Napoli Italiano sia il nome giusto. La Fiorentina gioca un calcio bellissimo e lo abbiamo visto anche nella finale dell’altra sera. Le caratteristiche dei calciatori del Napoli si trovano benissimo con il credo di Italiano. Se non dovesse arrivare Luis Enrique virerei su Italiano”.

