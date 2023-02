Gaudino: “L’Eintracht ha un punto debole. C’è un calciatore da temere. Sulla mia sfida con Maradona…”

Maurizio Gaudino, ex giocatore dello Stoccarda (ha giocato la finale di Coppa Uefa contro il Napoli di Maradona, ndr), è intervenuto a Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione Radio Goal.

“Mi fa male il cuore che si incrocino Napoli e Francoforte, sono due squadre che possono davvero battere chiunque in Champions”.

Il punto forte dei tedeschi? “Giocano molto compatti e questo è senz’altro un merito, ma hanno anche un punto debole. Non sanno fare il possesso palla con la qualità che ha il Napoli. Occhio a Goetze che è velocissimo. Loro giocano compatti a centrocampo e ripeto, il Napoli deve stare molto attento”.

Sulla sua sfida al Napoli ai tempi dello Stoccarda: “Giocavamo fuori casa anche lì, vorrei rigiocare contro Maradona. Per me è stato un grande onore. Il Napoli è fortissimo e ci sono un paio di loro che potrebbero anche giocare nella squadra azzurra degli anni 80. Spalletti domina in Italia, speriamo che arrivi lo scudetto. Occhio anche alla Champions, che vale un mondiale”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati