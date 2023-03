Garics: “Napoli-Atalanta match vero. Il tifo azzurro è follia pura! Gasperini vorrà ben figurare. Su Kvara e Spalletti…”

György Garics è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex terzino azzurro ha detto la sua in vista della sfida tra Napoli ed Atalanta e non solo.

Garics, ex terzino di Napoli e Atalanta ha difatti commentato il tifo azzurro e la passione dei supporters azzurri che accompagna la squadra partenopea nel corso dell’intera stagione.

Di seguito ecco le dichiarazioni di Garics ai microfoni ufficiali della SSC Napoli:

Sulla sconfitta contro la Lazio

“Lazio? Passo falso che ci può stare. Domani gli azzurri vinceranno”

Sul tifo azzurro

“A Napoli il tifo è follia pura. La città ti spinge verso la vittoria. Forse solo il tifo turco ha un’atmosfera simile a quella del Maradona. Anche loro vivono con gran passione il calcio. Consideriamo ad esempio il Rapid Vienna: è come se parlassimo del Bayern o la Juve, qualcuno ti riconosce ma la passione è differente. A Napoli se ti fermi per strada è come se avessimo giocato tutti insieme con la maglia azzurra.

Su Napoli-Atalanta

“Vedo una dea ferita. Dopo le scorse tre partite e i pochi punti raccolti, vedono una squadra che deve obbligatoriamente fare punti. Sarà agguerrita. Mi immagino anche qualche piccola novità tattica. Non credo che Gasperini voglia perdere altro terreno dall’Europa, ma non sarà facile, il Napoli ti domina in lungo e largo. Dopo il passo falso con la Lazio, che puoi perdere, gli azzurri reagiranno e metteranno sotto il club bergamasco. Spalletti saprà come gestire al meglio la situazione. Il tecnico toscano può contare su una rosa incredibile, da Osimhen a Kvara, passando per Di Lorenzo e Lobotka. Il georgiano però quando si accende illumina i terreni di gioco di tutta la Serie A”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati