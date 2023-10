Garcia: “Mi avete mancato di rispetto! Ho la fiducia di ADL! Sui gesti di stizza dei giocatori…”

In vista del match contro il Verona, l’allenatore del Napoli Rudi Garcia alle 13.30 ha risposto alle domande della stampa nella sala conferenze del Konami Training Center di Castel Volturno.

Che giorni sono stati? Come arriva alla gara l’uomo Garcia?

“Guardate, questa è la conferenza per la partita col Verona, quindi rispondo a questa domanda e poi solo domande sul Verona. Io sono sereno, tranquillo, dico questo perché se rispondo con carattere non interpretate che sono nervoso, per favore.

Dire che non ho apprezzato il dopo Fiorentina è dire poco, secondo me è stata una mancanza di rispetto nei miei confronti. L’ho vissuta così, ma ringrazio i giornalisti che mi hanno sostenuto ed i tifosi che ho incrociato che mi hanno incoraggiato. Ho trovato molto esagerato… non dico che abbiamo fatto tutto bene, ma neanche tutto male, ho trovato questa vicenda così sproporzionata e perciò non sono stato contento.

Quello che conta è il mio lavoro con la squadra, lo staff ed i rapporti con i dirigenti che mi hanno subito dato sostegno, ieri anche quello del mio presidente. Non è andato tutto bene, soprattutto con la Fiorentina dopo 4-5 partite buone, mi prendo le mie responsabilità, non mi sono mai nascosto nella mia vita ma sono un po’ deluso perché avere un atteggiamento collaborativo con noi era onesto, ma dopo questa cosa forse mi sbaglio. Farò una riflessione su questo. Nient’altro, l’importante è vincere col Verona, abbiamo 3 gare importanti in una settimana”.

C’è qualcosa in particolare che l’ha delusa dei giornalisti? Lei è rimasto male, ci siamo rimasti male anche noi.

“Non ho messo tutti voi nella stessa situazione, tanti mi hanno sostenuto e li ho anche ringraziati, ma alcuni mi hanno messo fuori abbastanza presto…”.

Sui gesti di stizza dei giocatori: avverte un clima diverso dopo l’intervento di ADL?

“Non è una domanda sulla partita col Verona, ma è stato qualcosa che abbiamo trattato sia io che ADL ieri”.

Critiche nascono dall’amore per il Napoli

“L’ho vissuto, ringrazio i tifosi che ho incrociato, mi hanno detto di non ascoltare e leggere nessuno. Non tutte le critiche vostre erano per questo, ma c’è stato qualcosa di esagerato? Io sono sereno e tranquillo”.

Conferenza terminata, ma interviene ADL accodandosi alle critiche di Garcia alla stampa:

“Non si tratta di voler fare i buoni ed i cattivi. Quello che non fa onore a qualcuno di voi è quando si leggono cose inventate. Spero sempre in un cambiamento. Il giornalismo secondo me non si fa in questo modo.

