Galeone: “Conte al Tottenham arrivò quinto ed aveva Kane. Ora gli Spurs sono primi!”

L’ex allenatore azzurro ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi su Antonio Conte

Giovanni Galeone, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi su Antonio Conte e il momento di Rudi Garcia in azzurro.

“Ho avuto sempre presidenti che venivano spesso al campo, uno su tutti era Gaucci. Garcia merita tutto il rispetto del mondo, che poi non stia ottenendo dei risultati è un dato di fatto assoluto. All’inizio del campionato avevo abbastanza dubbi sul tipo di scelta dell’allenatore per il tipo di gioco e di mentalità che ha avuto il Napoli con Spalletti.

Garcia è un buon allenatore in fondo, la stampa è sempre molto favorevole ad Antonio Conte. Conte col Tottenham non è arrivato nemmeno quarto ed aveva Kane come centravanti, quest’anno senza Kane il Tottenham è primo in classifica. Eppure Conte viene ancora portato avanti, uno che agli Europei ci fece finire ottavi.

Io avrei scelto un altro allenatore a inizio stagione, ma adesso ci penserei bene prima di licenziare Garcia, a meno che i risultati continuino a non arrivare. Ci sono stati atteggiamenti da parte dei calciatori che fanno capire che lo spogliatoio non è così unito. Ora il Napoli non riesce ancora a giocare come faceva ai tempi di Spalletti, con la tranquillità del gruppo che emergeva“.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Cesari: “Rigore su Lozano? Vi spiego perché ieri c’è stata sudditanza in sala VAR”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati