Floro Flores: “Vivere il Napoli da tifoso è un’altra storia. Mi complimento con ADL…”

Le dichiarazioni del noto ex attaccante partenopeo sulla sua esperienza in maglia azzurra e sulla rinascita del progetto

Antonio Floro Flores è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto ex calciatore azzurro ha detto la sua sull’imminente vittoria del tricolore, sottolineando come sia ben differente vivere il Napoli da calciatore o da tifoso.

Floro Flores: “Quando giochi nel Napoli non capisci cosa vuol dire vincere per la città”

“Io ho quasi 40 anni e non ricordo nulla dello Scudetto di Maradona. Una emozione unica. Domenica ero a casa dei miei e vedere la gente già alle nove del mattino in strada a fare foto e festa è qualcosa di inspiegabile. Non avevo mai vissuto una sensazione del genere. Un godimento unico. Io ed i miei coetanei non abbiamo mai visto né vissuto qualcosa così. Siamo tutti innamorati di Maradona ma non lo abbiamo mai visto giocare. Voi siete stati fortunati e lo avete conosciuto. Io oggi mi godo ogni giorno queste sensazioni. Quando giocavo al Napoli non capivo cosa potesse voler dire vincere a Napoli e per il Napoli. Da tifoso è un’esperienza quasi paranormale. Io ad inizio anno devo esser onesto non vedevo il Napoli nemmeno tra le prime quattro classificate. Ti aspetti una rifondazione e delle difficoltà. A livello gestionale. Ma dopo solo 7 od 8 partite si intravedeva un Napoli già campione. Ci credeva la società e De Laurentiis lo ha detto dal primo momento”.

