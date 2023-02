Ferrara: “Mi piacerebbe giocare con un calciatore del Napoli. Sul finale di campionato…”

Nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Ciro Ferrara. L’ex difensore ha parlato del Napoli che sembra volare verso lo scudetto esaltandone il suo gioco.

“Non ho dubbi sul finale di campionato del Napoli. Avrei giocato con Kim”

“Io non ho dubbi sul fatto che il Napoli abbia tutto per vincere, non li ho da tempo. Poi questa parola da napoletano posso non dirla, ma per come gioca questa squadra sta meritando il primo posto in classifica. Sinceramente non ho dubbi che il Napoli possa arrivare alla fine di questo campionato. lo sta strameritando con il gioco, con i risultati, con la consapevolezza.

Il cammino del Napoli porta le inseguitrici a guardare un percorso incredibile che rende difficile crederci. È difficile immaginare un calo, ma bisogna restare concentrati e su questo il Napoli non ha problemi perché ha un allenatore che riesce a tenere sul pezzo la sua rosa, che tra l’altro sta facendo la differenza, perché questi ragazzi che entrano dalla panchina fanno la differenza. Non lo dico da napoletano e tifoso del Napoli, questa squadra si sta facendo ammirare in Europa e vanno fatto i complimenti a Spalletti per il lavoro straordinario che sta facendo”.

Sulla miglior difesa

“La miglior difesa non è merito solo del reparto arretrato, ma perché la squadra lavora in un determinato modo che permette alla difesa di fare bene. Anche nel primo contro lo Spezia, nonostante non sia stato il solito Napoli, comunque andavano a pressare in un determinato modo anche i giocatori avanzati. Questo ti permette di far giocare la difesa in un determinato modo. Io parlerei anche della costante crescita di Mario Rui, la certezza del capitano che ha un rendimento sempre costante a livelli alti, ma è proprio la squadra che gioca in un modo che ti fa capire la differenza”.

Su Kim

“Mi piacerebbe giocare con Kim, bisognerebbe chiedergli se a lui farebbe piacere giocare con me”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati