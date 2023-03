Fassone su De Laurentiis: “Il migliore per risultati sportivi ed economici. Lui e Chiavelli sono maniacali…”

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Marco Fassone, ex dirigente del Napoli, che ha parlato di De Laurentiis e dei suoi risultati sportivi ed economici.

Le parole di Fassone:

“Napoli-Lazio 4-3? Il Napoli cominciava a muovere i primi passi verso l’alta classifica, ma era anche quello un bel Napoli. Tutti ricordiamo quella gara per come si è svolta, ma ci furono tante altre gare molto belle.

Se esistesse un algoritmo che mette insieme i risultati sportivi e quelli economici, De Laurentiis sarebbe sul podio o forse addirittura il migliore. Non era sbagliato dire che le società che avevano un fatturato più grande vincevano anche perchè i fatti dicono che hanno vinto sempre le società che avevano il fatturato più importante e le altre invece si dovevano accontentare di posizioni di rincalzo, se invece le cose devono andare come devono andare, il Napoli dimostrerà che con oculatezza, grandi capacità dirigenziali e di scouting, si riesce a vincere e a sovvertire l’altra regola che ha caratterizzato il nostro calcio per tanti anni e non solo il nostro calcio.

“Ha resistito alle pressioni di Napoli”

De Laurentiis non ha avuto fretta, ha resistito alle pressioni di una piazza calda come quella di Napoli che lo ha anche contestato e i risultati lo stanno premiando. Quella di De Laurentiis è la terza proprietà più longeva della serie A, dopo Agnelli e Pozzo, ed ha cambiato molto poco i suoi uomini: Bigon e Giuntoli sono stati gli unici direttori sportivi che quindi hanno avuto tempo di lavorare e questo è importante perchè hanno creato contatti e avuto modo di esprimere le proprie idee. Non volere l’uovo oggi è saggezza e lungimiranza.

Il Napoli è la più europea delle nostre squadre, è stata trasformata da Spalletti e anche a lui vanno i meriti dei risultati ottenuti. Oltre al presidente che detta la linea e Giuntoli che ha dimostrato di avere capacità non comuni, il Napoli è lì anche grazie ad un allenatore che sta raccogliendo i frutti di un lavoro che svolge ad alti livelli da molti anni.

Sul sogno Champions

Il Napoli gioca veramente bene, ma è una squadra che non è mai andata oltre gli ottavi di finale perchè ha incontrato degli ostacoli dovuti all’inesperienza, ma se quest’anno si saprà compensare il gap di esperienza con l’entusiasmo, allora sognare è lecito. In Europa pochissime squadre giocano bene come il Napoli per cui dal punto di vista del gioco non ha nulla da invidiare.

Credo sia motivo di orgoglio per i napoletani aver saputo costruire e sostenere questa impresa ai limiti dell’impossibile riuscire ad avere una squadra che domina in maniera clamorosa il campionato. E poi ci sono gli aspetti extra campo da sottolineare perchè il Napoli è sempre stato fuori da ogni problematica nonostante a Napoli sia più complicato fare calcio rispetto al nord.

De Laurentiis assolto dall’accusa di falso uso di fatture per operazioni inesistenti

Ero certo. De Laurentiis e Chiavelli sono maniacali per cui ero certo che fossero cause non provabili e sono felice che sia stato assolto anche da questa cosa”.

