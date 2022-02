Xavi:”Napoli da Champions, ma…”

Il Tecnico del Barcellona Xavi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match che vedra’ opposto il suo Barça al Napoli di Spalletti, domani sera al Camp Nou. Queste le dichiarazioni del tecnico blaugrana:

“Fa rabbia ascoltare la musica della Champions da casa. Non ci inganniamo: ci piacerebbe stare in Champions ma un modo per tornarci è proprio attraverso la vittoria della Europa League, tra l’altro un trofeo che il club non ha mai conquistato. Per cui siamo qui per provarci, per competere, per provare a vincere il titolo. Ma prima bisogna superare il Napoli (domani alle 18.45, ndr), che è un rivale da Champions”.

Come vede il Napoli Xavi: Una squadra compatta, un allenatore d’esperienza. Sanno uscire bene con la palla e pressare alto. Una squadra abituata a dominare il gioco, a tenere il pallone e il fatto che vogliano la palla ci complicherà la vita, senza dubbio. E poi senza palla difendono bene in blocco basso e con Osimhen e Insigne possono anche ripartire in velocità creando grandi pericoli. Vediamo se Osimhen gioca, certo che la sua sarebbe un’assenza pensate così come lo sono quelle di Lobotka, Politano e Lozano. In Mario Rui e Di Lorenzo ha due laterali di qualità, i centrali sono affidabili, il doble pivote con Fabian e Anguissa è di grande livello. E poi più avanti c’è Zielinski, che è cresciuto tanto. Insomma, una grande squadra, una squadra da Champions. Io il Napoli lo conoscevo già, e quando mi sono messo ad analizzarlo in profondità ho rafforzato la mia idea: possono dominare il gioco o difendersi e ripatire, hanno grandi capacità associative. Ripeto, un’ottima squadra. Per questo ho detto che il nostro sorteggio non è stato fortunato, anche perché giocheremo il ritorno a casa loro. Un rivale difficile che ci darà un’opportunità di dimostrare il nostro valore, di dimostrare che possiamo competere in Europa, anche se non è la Champions. Perché questa Europa League non è mica un torneo di terza serie”. Xavi ha ragione, anche se la nostalgia della Champions è una presenza quasi fisica in questa sala stampa: “Non mi chiedete di Mbappé, di Messi, del PSG o del Real Madrid. Ci piacerebbe stare li, ma siamo qui. E vogliamo vincere. Favoriti? No. Candidati alla vittoria si”.

