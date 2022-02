Spalletti: “Da rivedere atteggiamento nel secondo tempo, rigore inesistente”

Spalletti è stato intervistato da Dazn nel post partita di Barcellona-Napoli, sulla prestazione generale, su Osimhen e sul rigore.

“Belle sensazioni per il primo tempo, da rivedere l’atteggiamento nel secondo. C’è stata difficoltà a capire quando accorciare davanti. Osimhen? Ha fatto una buona prestazione, tutti hanno preso la sufficienza, qui se non fai una buona prestazione non te ne esci, da questo campo qui con questi giocatori qui, chiaro che come squadra a volte si devono fare scelte differenti.

Rigore? La mano non è apertissima, secondo me è un atteggiamento naturale. Con tutta l’onestà intellettuale il pari è meritato però secondo me il rigore è inesistente.

Anguissa? Infortunato, bisogna valutarlo.”

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati