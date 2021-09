Spalletti avverte il Leicester: “Domani non è uno spareggio, ma bisogna partire forte”

Nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia, Luciano Spalletti ha risposto alle domande dei giornalisti, presentando Leicester-Napoli. Questi i principali argomenti toccati dall’allenatore degli azzurri.

Cosa pensa dell’avversario di domani?

“Il Leicester è sicuramente una di quelle favole del calcio importanti, una di quelle che hanno segnato la storia del calcio. Vincere un campionato da neopromossa e posizionarsi sempre sulla colonna di sinistra in un campionato difficilissimo, riuscendo a dimostrare sempre di essere una squadra che gioca un calcio moderno. Sicuramente è una di quelle squadre a cui vanno fatto i complimenti per come interpreta questo sport”.

Come si approccerà il Napoli alla partita?

“Spero che la mia squadra si faccia trovare pronta, perché ci sarà un impatto di quelli forti. Se non avremmo il rubinetto aperto delle qualità, potremmo trovarci in difficoltà. Il Leicester è una squadra che abbina molto bene qualità fisiche a quelle tecniche e tattiche”.

Determinante, quindi, l’aspetto mentale e motivazionale?

“Venendo da risultati positivi, probabilmente si crede già ad un buon livello, tale da poter offrire un buon impatto anche in campo internazionale. Invece dobbiamo fare ancora dei passi avanti, lo dobbiamo riconoscere. Dobbiamo lasciare da parte la presunzione e la convinzione di essere forti”.

Voglia di turnover, al di là degli infortuni?

“I tanti impegni devono ancora iniziare. Non ci sono condizionamenti sulla formazione. Fondamentale che si giochi da Napoli”.

Che tipo di partita si aspetta?

“Non sarà uno spareggio domani, ma dobbiamo partire forte ed essere pronti a giocare a livelli altissimi. Sono una squadra esperta con un allenatore che ha già allenato squadre importanti. Sarà una partita tosta, ma sono queste le partite che i miei calciatori devono avere nel mirino. Questi confronti qui ti danno subito quel livello adatto a cui deve aspirare il Napoli”.

L’Europa League, è un obiettivo stagionale della squadra partenopea?

“Bisogna essere credibili con i calciatori. Ogni volta che entrano in campo danno il massimo, se decidiamo di modificare qualcosa i calciatori abbasserebbero l’attenzione. Massimo rispetto, attenzione e voglia di andare ad ottenere il risultato più alto possibile nella competizione. Non si snobba nulla, sono queste le partite che sognavamo di giocare”.

Come pensa di affrontare tre trasferte in una settimana?

“C’è da stare attenti ad ottimizzare i tempi di recupero. Magari mettendo un calciatore più fresco. Non siamo ancora nelle condizioni di dover cambiare 4-5 giocatori per stanchezza”.

Quante possibilità ha Insigne di essere in campo?

“Insigne si è allenato bene quest’oggi, ha svolto tutto l’allenamento. Se ha buone sensazioni potrebbe essere in campo. Ha subito una botta ma ha saltato solo un allenamento, dunque è nelle condizioni di essere scelto tra i titolari se non ci saranno reazioni negative a quanto fatto oggi. La nostra professione è segnato da partite come queste. Vogliamo giocarle e avere confronti di questo livello, non partite facili ma contro avversari importanti”.

L’assenza di Mario Rui potrebbe dare un pò di spazio a Zanoli?

“Zanoli si sta comportando bene, sta crescendo abbastanza velocemente. Ovviamente andranno fatte valutazioni per una partita del genere. Ma in 95′ può succedere di tutto”.

Rodgers ha confessato che s’aspetta un Napoli schierato con il 4-3-3?

“Anche lui, nonostante la giovane età, è un allenatore molto esperto. Ha fatto vedere di avere qualità fisiche e non solo. Rodgers sa usare anche la tattica, che forse è una qualità più italiana. Invece lui è un allenatore attento e completo. Il 4-3-3 lo abbiamo usato, ma bisogna anche saper fare altri moduli. Dobbiamo saper interpretare entrambi i moduli senza problemi. Ad esempio Anguissa riesce sia a stare davanti la linea difensiva sia fare l’incursore in una linea a tre”.

