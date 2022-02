Spalletti:”Dobbiamo fare il Napoli…”

Luciano Spalletti, con Fabian Ruiz, in conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Napoli, match valido per gli spareggi di Europa League 2021/2022. Gli azzurri volano al Camp Nou per giocarsi una fetta di passaggio del turno, partita complicatissima ma guai a darsi per vinti.

Il tecnico sull’approccio al Camp Nou: “Noi dobbiamo cercare di fare il Napoli e mettere in campo le nostre qualità, senza differenza tra casa e trasferta. Possiamo vincere e offrire anche un bel gioco”

Spalletti sulla novità della nuova regola sui gol in trasferta: “Non credo che cambi niente, noi dobbiamo pensare ad essere sempre noi stessi. La maglia non cambia da una partita all’altra.”

Sulla poca fortuna nel sorteggio: “Se vogliamo arrivare in fondo alla competizione, il contesto o l’avversario non incidono. Anche domani avremo tanti tifosi a seguirci, dobbiamo essere pronti per queste partite.”

Sull’assenza di Lozano: “Non possiamo dipendere da un solo giocatore, per quanto sia bravo e importante. Sappiamo che quando tornerà darà il suo contributo, ma abbiamo una rosa che può sopperire alle assenze.”

Spalletti sulla possibile coesistenza in campo di Osimhen e Mertens: “Anche Petagna può giocare con loro, bisogna però anche pensare agli equilibri della squadra nell’arco dei 90 minuti. Abbiamo la fortuna di avere tanti giocatori che possono coesistere.”

Sulle condizioni di Osimhen: “Vedremo come starà domani, oggi l’ho fatto riposare perchè alla fine dell’allenamento aveva un gonfiore al ginocchio.”

Sul Barcellona: “Hanno giocatori imprevedibili e di alto livello, cercano sempre di giocare la palla e vogliono dominare la partita. Noi cercheremo di giocarcela alla pari, sono queste le partite che sogni sempre di giocare. Avremo risposte importanti anche sulla nostra personalità.”

Su Xavi: “E’ stato un grandissimo giocatore, sono sicuro che sarà un grande conoscitore di calcio e mi sembra che abbia già portato la squadra a un buon livello per poi portarla sempre più in alto.”

