“Piange il debole, i forti non piangono mai…”. Così il compianto presidente della Roma, ing. Dino Viola, in una sua famosa intervista, sottolineava lo spirito di non arrendersi mai. È si che quella sua Roma, di batoste ne ebbe, con una finale di Coppa Campioni persa ai calci di rigore, per di più giocando in casa, evento più unico che raro.

Oggi questo leit motiv si tinge di azzurro e il primo ad intraprendere questa strada è Luciano Spalletti. Ieri, nella consueta conferenza stampa pre-match di Europa League, l’allenatore di Certaldo: ha sottolineato come le difficoltà aiutino le persone normali ad avere un destino straordinario.

Poiché il tecnico toscano si aspettava dei momenti difficili, li aveva preventivati, ed ora si affida ad una rosa ampia che può permettergli di sopperire alle assenze.

E’ voluto tornare sulla gara contro l’Inter: “Quando ho detto che ci è mancato coraggio non intendevo in generale, ma solo ad un momenti della partita. Dopo il 3-1 qualsiasi squadra avrebbe mollato, mentre noi siamo riusciti ad alzare la testa e forse avremmo meritato il pareggio...”. Ecco, togliendo anche il forse, perché poi queste grandi differenze, nei venti minuti finali tra Inter e Napoli non si sono viste, paradossalmente proprio con l’uscita di Osimhen, i partenopei hanno riacquistato quell’imprevedibilità necessarie nelle sfide ad alto livello.

A Mosca per reagire

Spalletti si attende una reazione alla sconfitta di San Siro. L’ha detto apertamente: “Anch’io sono curioso di vedere che reazione avremo dopo la sconfitta, quando le partite sono così ravvicinate, non hai molto tempo per parlare, ma ci siamo focalizzati soprattutto sulla pressione da fare sugli avversari. Dobbiamo alzare il livello in quegli aspetti, a Milano abbiamo sbagliato ad accontentarci di rompere le azioni altrui. La squadra comunque ha reagito bene, con la voglia di riscattarsi immediatamente, mostrata subito nell’allenamento di rifinitura, prima della partenza per Mosca…”.

Del resto, l’allenatore del Napoli conosce sin troppo bene il calcio russo. forse per questo ha voluto precisare certe cose davanti a taccuini e microfoni. “Il livello del calcio europeo è alto, quello russo si può paragonare al nostro, soprattutto le squadre più forti della Russia, sono al nostro stesso livello...”.

L’intenzione non nascosta in casa Napoli è di chiudere il discorso qualificazione già oggi, per rimandare almeno il discorso Coppe al 2022, in un momenti in cui i tanti impegni si susseguono velocemente.

Le probabili formazioni

Rui Vitoria si affiderà al miglior undici possibile con Moses e Ayrton sulle fasce, Sobolev di punta, davanti a Promes e Ignatov, recuperato a centrocampo Zobnin.

Scelte obbligate per Spalletti, invece, con Meret tra i pali, Lobotka per l’infortunato Anguissa, Elmas per Insigne, Mertens per Osimhen. E’ partito con il gruppo anche Manolas.

All’andata lo Spartak espugno’ il Maradona ed ha ancora ampie possibilità di qualificarsi, anche se tradizionalmente le squadre russe soffrono le italiane tra le mura amiche. Vero però che il Napoli non ha mai battuto i moscoviti nella sua storia.

Forse è arrivato il momento di riscriverla…

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati