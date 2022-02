Pedri in conferenza:” Spero che Ruiz non giochi…”

Il centrocampista spagnolo Pedri, ha parlato in conferenza stampa ,(anche di Ruiz) assieme al suo allenatore Xavi, del match di Europa League in programma domani al Camp Nou, contro il Napoli di Spalletti.Il Giovane 19 enne, ha mostrato molto rispetto per gli azzurri, ma davvero tanta personalita’. Ecco quanto ha dichiarato dal giovane centrocampista Blaugrana:

“Ci vengono mostrate tante immagini degli avversari, anche se c’è poco tempo per preparare le gare. L’attenzione è per giocatori come Insigne, poi c’è Osimhen in contropiede, il timore è quello, ma siamo il Barça e dobbiamo controllare il gioco e stare attenti a noi stessi“.

Sul valore dell’ avversario: “Siamo in Europa League con tanta voglia di competere e di vincerla. Invito i tifosi del Barcellona a venire allo stadio per la partita di domani. Daremo tutto: è un match che vale già una finale. Fabian Ruiz? Non gli ho parlato. Gli parlerò domani: spero che non abbia domani una buona giornata”.

sul suo momento di forma e sull’importanza di essere al Barcellona: “Penso a migliorare, devo imparare molto da veterani come Busquets, che mi aiuta molto. Ho sempre pensato che devo raggiungere di più l’area. Xavi me lo chiede, posso segnare di più. Siamo favoriti? Non è un peso per noi, anche ogni volta che giochiamo in Champions siamo favoriti e la squadra è abituata ad essere costretta sempre a vincere“.

differenze tra Koeman e Xavi che si sono avvicendati sulla panchina blaugrana: “Sono due allenatori che mi hanno dato molto. Koeman ha scommesso su di me, è stato importante. Xavi ha la mia stessa visione del calcio e sia a me che a Gavi sta aiutando molto”.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, www.persemprenapoli.it E SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/

YoutubePSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati