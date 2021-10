Napoli, è il momento di dare il giusto peso all’Europa League

Che il Legia Varsavia sia a punteggio pieno nel girone C di Europa League è una fortuna. Perché la squadra polacca non è assolutamente la favorita del gruppo, né un ostacolo così impegnativo per la sfida di domani. Viene da una sconfitta interna contro il Lech Poznan, nel suo campionato ed attualmente occupa il quart’ultimo posto in classifica. Dopo 9 partite giocate, praticamente in piena zona retrocessione.

C’è un precedente tra Napoli e Legia Varsavia risalente alla stagione 2015/16, quando gli azzurri si imposero per 5 a 2 sempre in Europa League, dopo aver vinto anche in Polonia per 2 a 0.

Il tecnico Michniewicz si schiera con un prudentissimo 3-5-1-1, molto abili a chiudersi in difesa per poi partire in contropiede. Difatti le due vittorie con Leicester e Spartak sono state ottenute in questo modo, entrambe per 1 a 0.

Una squadra, dunque, che verrà al Maradona Stadium a fare le classiche barricate, nella speranza che l’unica punta Emreli possa trovare qualche varco in contropiede. Alle sue spalle un uomo di qualità come Josue pronto ad innescarlo. Kharatin in cabina di regia a centrocampo, affiancato da Johansson, Slisz, Martins e Mledenovic. Con Wieteska a guidare la difesa insieme a Nawrocki e Jedrezejczyk. Insomma, quasi uno scioglilingua.

Rispetto ma non timore

Ovviamente, il Napoli deve dare veramente il giusto peso a questi avversari, che in Italia probabilmente occuperebbero gli ultimi posti della Serie A.

Idee chiare anche per Spalletti nella press conference di vigilia, intenzionato a dare respiro a gran parte della rosa, per far giocare soprattutto chi ha avuto meno spazio in questo periodo. Il Napoli ha un solo risultato, questo è vero, ma gli undici previsti a scendere in campo sono più che sufficienti per aver la meglio sulla squadra polacca.

Spazio dunque alle seconde linee o co-titolari, come preferisce chiamarli il mister di Certaldo, a cominciare dal portiere. Sarà la volta di Meret a difendere i pali della squadra partenopea. Probabile rientro anche per Manolas, con turno di riposo forzato per Mario Rui, in suo luogo agirà Juan Jesus; a centrocampo partirà titolare Demme. Spazio anche per Mertens, Lozano e Petagna. Per Osimhen è già stata annunciata la panchina in conferenza stampa.

Solo sulla carta, dunque un Napoli B, ma in realtà un undici che ha poco da invidiare a chi è sceso in campo domenica contro il Torino. Del resto le due sfide da un punto di vista tattico si assomigliano molto, per cui chi ha visto la gara in panchina domenica, ha il vantaggio di aver maturato idee su come agire di fronte ad una squadra chiusa e compatta, idee che possono essere subito tramutate in azioni concrete per cui contro il Legia Varsavia.

Un pensierino alla Roma

Rispetto alla Roma, il Napoli avrà il vantaggio di giocare in casa la sfida europea, senza subire lo stress da trasferta, vantaggio da non sottovalutare in vista del big match di campionato.

Chi scenderà in campo avrà tutto l’interesse per dimostrare a Spalletti di meritare fiducia ed avere più spazio da qui in avanti, ci sono quindi tutti gli ingredienti per assistere ad una bella partita, da archiviare in fretta, con la consapevolezza che di fronte si avranno avversari ampiamente alla portata.

Ma ogni partita va giocata con la massima serietà e determinazione: Spartak Mosca docet.

