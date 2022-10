Napoli, Anche il Turnover ha dato certezze!

Sono bastati solo 20 minuti al Napoli, targato turnover, per avere la meglio di un “battagliero” Rangers di Glasgow, che non ha potuto frenare l’onda d’urto iniziale dei partenopei, scesi in campo per rafforzare e consolidare il primato nel girone.

Ancora una volta, sono gli uomini della panchina, la doppietta di Simeone che conferma la matrice di attaccante che non perdona (un gol ogni 62 minuti!) e di Ostigard, finora poco utilizzato dal tecnico azzurro, ma che risponde anche lui presente(bello il suo stacco di testa che tramuta in rete) dimostrando, se c’e’ ne fosse ancora bisogno, che il Napoli ha trovato la quadra per quanto concerne anche la gestione del gruppo.

Non ci sono piu’ aggettivi, per spiegare davvero cosa sia il Napoli in questo momento, al di la’ di una gestione della rosa che potrebbe definirsi perfetta da parte del tecnico, risulta palese la partecipazione attiva, sotto il profilo mentale, di tutto il gruppo, e di come, chiunque giochi al posto di un altro, mostri prontezza, serieta’, e soprattutto voglia ed impegno, nell’ approcciarsi alla gara, anche per soli 10 minuti!

Il gioco mnemonico, i movimenti senza palla, il recupero ed aiutare un compagno in difficolta’, sono tutte cose riconducibili allo stato psico-fisico, eccellente finora, che ha contraddistinto la ciurma di Spalletti.

Napoli, E quel gruppo sempre piu’ coeso

Ieri abbiamo visto Kvara, Osimhen, Olivera, Anguissa, Lozano, seduti sulla panca e senza batter ciglio per la decisione presa dal tecnico, questo e sinonimo di grande rispetto, e maturita’ di un gruppo, che cresce di partita in partita, confortata da numeri che ne sballano le eccezzionalita’ viste fin qui.

Peccato che a breve ci sara’ la sosta Mondiale, per tutti, perche’ sarebbe stato bello continuare su questa linea fino alla sosta natalizia, ma si spera, anzi ne siamo sicuri, che il 2023 sara’ portatore di grande continuita’ positiva, anche perché il gruppo e ben cementato, e Spalletti certamente si sta dimostrando un buon Trainer-Analyst, concedendo minutaggio a tutti, con risposte altrettanto positive.

L’ultimo pensiero va al presidente De Laurentiis, che quest’ anno, e si spera anche in seguito, abbia abdicato dalla favella dei microfoni,e scelto la via telematica, con tweet di gioia ed incoraggiamento a proseguire il percorso intrapreso dalla sua squadra.

Napoli, E questa la strada…

Personalmente, auspico che sia così per tutta la stagione, significherebbe che tutto stia andando per il meglio, proprio come ieri, al Maradona, il calore e l’affetto dei tifosi presenti ne dimostra l’amore infinito per i propri beniamini, e sinceramente, ascoltare, come sottolineato anche da Bergomi nella telecronaca Sky, The Champions, brividi da accapponare la pelle!, mostra il ricongiungimento inscindibile con la sua amata.

Ora il Sassuolo, poi Anfield per giocarsi, contro il Liverpool il primato del girone, poi l’ Atalanta ,ed infine Udinese. L’ultimo sforzo prima della sosta fino al 3 Gennaio, e’ vero che giocare ogni tre giorni e davvero massacrante, quanto intollerabile, ma avendo la possibilita’ di godersi lo spettacolo che regala il Napoli quando gioca, ci si immagina che non debba finire mai, ed un passo alla volta, con la giusta mentalta’, non sara’ difficile , a Gennaio, ritrovare la strada della felicita’!

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati