Leicester, parla Daka: “Napoli forte, ma in trasferta gioca diversamente”

Alla vigilia dell’esordio in Europa League contro il Napoli, Patson Daka ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del Leicester.

L’attaccante dello Zambia è arrivato questa estate dal Salisburgo. Le Foxes credono moltissimo nel 22enne. Non a caso, per averlo, hanno versato agli austriaci circa 30 milioni di euro. E gli hanno fatto firmare un contratto quinquennale.

Queste le sue considerazioni sull’avversario di domani: “Il Napoli è una squadra molto forte ed anche molto fisica: lottano sempre su ogni pallone. Tuttavia ogni formazione hai i suoi punti deboli e noi dovremo essere bravi a sfruttarli con i nostri punti di forza…”.

Proprio con la maglia del Salisburgo, nella stagione 2019-2020, Daka ha già avuto modo di incrociare la strada con gli azzurri, nel gruppo E di Champions League. Questo il ricordo del doppio confronto: vittoria del Napoli in trasferta, all’andare. E pareggio a Fuorigrotta, nel ritorno.

“Ho avuto la sensazione che fossero forti quando giocano in casa. In trasferta invece sono diversi, vedremo se anche domani ci sarà questo approccio da parte loro. In ogni caso ci aspetta una gara davvero molto difficile perché affrontiamo una buona squadra”.

