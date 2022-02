Ferrara: “Il risultato va benissimo al Napoli, Osimhen…”

Nel post partita di Barcellona-Napoli, nello studio di Dazn, Ciro Ferrara ha analizzato l’epilogo del match.

“Come risultato va benissimo al Napoli: 1-1 con un Barcellona in ripresa. Il Barcellona ha avuto il 65% di possesso palla, il Napoli non è abituato a questi numeri. Nel primo tempo è riuscito ad appoggiarsi molto su Zielinski, moltissimo su Insigne. Poco su Elmas, o su Osimhen. Osimhen è stato servito pochissimo, ha toccato pochissimi palloni, e anche lui non sempre si è mosso bene. Nel primo tempo il Napoli ha avuto la forza di reggere l’urto del Barcellona.”

