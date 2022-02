Fabio Capello: “Sorpreso in negativo dal Napoli”

L’ex tecnico di Milan, Roma e Real Madrid, oggi opinionista, Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Skysport, affermando di essere rimasto sorpreso negativamente dalla prova del Napoli a Cagliari, e che si aspetta un atteggiamento diverso della squadra contro il Barcellona. Vi riportiamo quanto dichiarato dall’ ex tecnico Fabio Capello:

“Tutte le squadre che hanno giocato in coppa hanno fatto fatica in campionato, mentre il Milan invece ha sottovalutato l’ultima in classifica. Credo che questo Napoli abbia bisogno assoluto in avanti di Osihmen, senza di lui è una squadra che fa girare la palla da destra a sinistra ma non ha quella capacità di essere pericolosa in area di rigore. A Cagliari mancava anche Insigne, quello che fa quel qualcosa, il famoso saltare l’uomo. Il Napoli mi ha sorpreso davvero in modo negativo, perché per me era la grande favorita dello scudetto. Aveva una grande opportunità, ma non è riuscito a fare la partita. Puoi anche perdere ma devi fare la partita, il Napoli non l’ha fatta, l’ha fatta il Cagliari”.

Su Napoli- Barcellona ha dichiarato:

Queste partite sono talmente importanti per mille ragioni. Ti danno morale, ti fanno sentire importante a livello europeo. Se vai bene e hai successo in queste coppe tutti ti cercano anche sul mercato. Ritengo che bisogna sempre mettere in campo la squadra migliore, poi se hai la sfortuna di avere in quel periodo infortuni non puoi fare i miracoli”.

