Di Lorenzo: “Dispiace per il rigore dubbio, ce la giochiamo al ritorno”

Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Barcellona-Napoli.

“Nel secondo tempo forse ci siamo abbassati un po’ troppo ma giocavamo contro una squadra forte, non era facile venire qui e imporre il nostro gioco. A tratti ci siamo riusciti, siamo andati in vantaggio. Dispiace per quel rigore un po’ dubbio.

Loro hanno un palleggio importante, riescono ad abbassarti. Sicuramente potevamo far meglio in qualche scelta da dietro. Ripeto, è stata una buona partita e adesso ce la giochiamo al ritorno.”

