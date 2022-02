Cannavaro: “Battere il Barça, per il Napoli spinta a vincere il titolo”

Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli e Campione del Mondo 2006, e’ stato intervistato dalla testata giornalistica il Messaggero, rilasciando alcune dichiarazioni inerenti alla gara di stasera al Maradona tra Napoli e Barcellona, valevole per i play-off di Europa League. Ecco uno stralcio dell’ intervista dell’ ex difensore azzurro:

: “Eliminare i catalani può dare la spinta anche per il titolo. La costruzione dal basso? È giusto innovare ma aver visto il gol preso dalla Juve contro il Villarreal?”.

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati