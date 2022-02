Agostinelli: “Vedo il Napoli favorito. Lazio e Atalanta…”

Andrea Agostinelli è intervenuto su TMW Radio, commentando le partite europee delle italiane a cui assisteremo stasera.

“Il Napoli può pensare di passare, anche se il progetto Barcellona con Xavi, simbolo del club anche sul campo in passato, ha grandi prospettive ma ancora non è al massimo. La fortuna è quello di incontrare questa squadra ora e può passare il turno. Vedo favorito il Napoli”.

“Lazio? Può passare il turno ma se non lo passa deve recriminare l’andata dove doveva e poteva fare di più. Stasera non sarà lo stesso Porto e se passerà, sarà per una grande partita. Deve fare una partita intelligente la Lazio. Non deve buttarsi all’arrembaggio, ho timore di questo Porto”.

“Atalanta? Provate a giocare così tante settimane senza una punta come Zapata, ma anche Muriel. Poi manca anche Ilicic, sta facendo i miracoli adesso. E poi anche qualche decisione arbitrale contraria sta incidendo”.

