Rafa Benitez, vedi Napoli…e poi muori! L’Everton lo esonera.

C’eravamo tanto amati… Rafa Benitez, si potrebbe intitolare cosi’la storia di un’ amore, interrotto solo dalle sirene del Real Madrid, che suonavano a festa per l’arrivo dello “stratega” spagnolo, lasciando cosi il Napoli, in balia di un rinnovamento Sarriano, che alla fine e’ servito a rivalutare la propria campagna acquisti, a favore del Presidente De Laurentiis, che ancora una volta riusciva ad evitare la “gogna” dei tifosi partenopei. Ma ritorniamo al nostro “Don Raffae'” che oggi da desiderato da tutti, diventa un ‘allenatore “qualunque“, rischiando l’esonero con l’Everton dopo la sconfitta contro “i canarini” del Norwich. Se penso che il Napoli ha cambiato rotta proprio grazie al suo avvento, allora il calcio sta davvero cambiando…Rafa Benitez ESONERATO!, suona davvero male, ma come in ogni storia che si rispetti, se tu tradisci, sarai tradito…forse le sirene Madrilene avevano “illuso” alle luci della ribalta, ma tra Lazio e “fuga ” da ADL, noi ti capiamo, ricordandoti pero’, e’ senza alcuna dietrologia, che ti diciamo grazie èper aver cambiato rotta, ma ricorda che chi vede Napoli ed il suo amore tradisce....con l’esonero sulle spalle perisce!

