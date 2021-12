Coppa d’Africa a rischio? Ecco come risponde la CAF

Nel giorno in cui l’autorevole RMC Sport annuncia di un possibile rinvio della Coppa d’Africa in programma a gennaio, la CAF – con un comunicato sull’organizzazione – di fatto smentisce questa indiscrezione. “A meno di quattro settimane dall’inizio del più grande evento africano – si legge -, la TotalEnergies Africa Cup of Nations in Camerun 2021, il segretario generale della CAF Veron Mosengo-Omba ha preso atto dei progressi compiuti, ma ha anche esortato tutti a lavorare 24 ore su 24 per garantire che tutto sia in atto per la partita di apertura del 9 gennaio 2022. Mosengo-Omba è attualmente in Camerun per unirsi al team CAF che sta già lavorando con il Comitato Organizzatore Locale e il governo del Camerun per la consegna dell’evento.

Mosengo-Omba ha dichiarato: “Ci sono molti progressi nella maggior parte delle questioni operative e attualmente c’è lavoro che viene svolto giorno e notte dalla nazione ospitante, il Camerun, per garantire che tutte le strutture per le squadre siano pronte. Sappiamo dell’enorme sforzo che tutti stanno mettendo in attacco: vediamo questi progressi, riconosciamo questi progressi”.

