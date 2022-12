Dopo Giulio Cesare, Sir Claudio Ranieri

Certi Amori non finiscono, fanno un giro immenso poi ritornano, canta Antonello Venditti. Casa madre Cagliari.

Claudio torna a casa. 30 anni dopo.

Mr. Claudio Ranieri anzi Sir Ranieri. Il giorno di Natale, Cagliari si regala un pezzo di storia del calcio internazionale. Italia ed Inghilterra su tutte ma anche Francia. Giro d’Italia e d’ Europa.

Dopo Giulio Cesare, Claudio Ranieri scrivono a Roma.

Abbiamo parlato di allenatori giusti al posto giusto. Ranieri è l’uomo giusto per ogni posto, per ogni occasione. Carattere da gran Signore capace di entrare ovunque e sistemare. A Roma ha sollevato situazioni impossibili. Entrato in corsa, chiamato in emergenza. Capacità di pochissimi probabilmente unici “personaggi” che attraversano il tempo. 30 anni ed essere ancora sul pezzo.

Guai a pensare la serie B come campionato di secondo livello. Il Cagliari vuol tornare a contare e punta sul cavallo che ha scritto la storia. Un cavallo che non invecchia mai. Un maestro, vecchio e giovane nello stesso istante. Un arricchimento per tutto l’ambiente. Ranieri non è soltanto un allenatore, è quella parte garbata, gentile, romantica del calcio italiano. Chiedete a Totti.

Napoli lo sa. Lo ha vissuto, conosciuto ed apprezzato. Anni 90, anni belli. Il post Maradona. Il tempo di Gianfranco Zola.

Bentornato Sir, la stavamo aspettando.

