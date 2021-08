Donnarumma, Buffon, Taglialatela: l’importanza di avere un portiere decisivo

Lo abbiamo visto con il Napoli e, nelle prime giornate, lo ha capito anche la Juventus con Szczęsny: il ruolo del portiere è uno dei più importanti nell’economia di una squadra, decisivo nel bene e nel male.

Del resto, uno dei ruoli ‘scoperti’ di tutta l’era De Laurentiis forse è proprio il portiere: a parte Iezzo per la rispettiva categoria, il Napoli pur avendo avuto buoni estremi difensori non ha mai posseduto l’onore di avere un portiere di un livello superiori. Tutti buoni, ma nessuno che garantisse quei 10 punti a campionato.

Dal Napoli di Mazzarri con De Sanctis a quello di Sarri con Reina passando per il dualismo Ospina/Meret di Gattuso: giocatori validi ma, in particolare per il portiere spagnolo, salvo rare occasioni, spesso si diceva che sapeva solo giocare con i piedi.

Critica forse ingenerosa, ma tant’è.

Il ‘caso’ Taglialatela

Può un estremo difensore giocare in uno dei periodi peggiori della propria squadra, subire più di 75 reti in un solo campionato, finire ultimo in classifica ma essere comunque stimato e apprezzato dai tifosi ancora oggi?

Sembra un paradosso ma è il caso di Giuseppe Pino Taglialatela, detto ‘Batman’. Un giocatori così apprezzato che i suoi guanti per portieri divennero quasi un ‘must’ per chi volesse emularlo.

È il fascino del portiere, parafrasando una vecchia frase usata in tutt’altro contesto. Certo, oggi è più facile essere apprezzato/disprezzato perché c’è più libertà di vestiario tanto è vero che, spesso, gli estremi difensori hanno proprio dei guanti personalizzati che garantiscono una vera e propria unicità.

Tornando a Batman, però, il suo caso dimostra quanto il ruolo del portiere abbia un qualcosa di magico. Basti vedere la sua pagina Facebook: non ce n’è uno che non abbia parole di apprezzamento per il portiere che ha vestito in diversi campionati la maglia del Napoli.

Perché tanto apprezzamento? Beh, perché era un giocatore di assoluto livello che, se non ci fossero dei mostri sacri in Nazionale, avrebbe avuto una carriera nell’Italia di tutto rispetto. Inoltre, ha sempre rispettato i tifosi, non solo dando tutto in campo, ma non lesinando incontri, foto, autografi e quant’altro.

L’esempio di Buffon e Donnarumma

Uscendo un po’ fuori dal contesto napoletano, vediamo i due casi ‘principali’: Buffon e colui che viene considerato il suo erede, Donnarumma.

Quando l’ex portiere del Parma – a proposito, uno che in quanto a guanti e vestiario ne inventa una più del diavolo – passò alla Juventus per oltre 100 miliardi di lire, Moggi disse che la Juventus avrebbe avuto il portiere per 15 anni.

Su Lucianone si può dire tutto, ma non che non ne capisca di calcio: e lui sapeva benissimo l’importanza del ruolo del portiere. E quando Buffon era Buffon faceva parate ai limiti del paranormale.

Possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che senza le parate di Donnarumma, chissà se i rossoneri fossero andati in Champions. Tanto è vero che perfino la Curva Sud milanista, quella che continua a esporre striscioni contro il portiere del PSG, scinde il Donnarumma calciatore dal Donnarumma voglioso di un ingaggio superiore.

Insomma, l’importanza del portiere la si capisce solo quando perdi il valore aggiunto. Valore aggiunto che, bisogna dirlo, non è riuscito ancora a dimostrare con continuità Meret. Sperando, noi, di essere smentiti.

